Видео и фото смертельного ДТП под Уфой появилось в сети

В лобовом столкновении погиб 32 летний водитель

Вчера, 27 ноября, под Уфой произошло смертельное ДТП.

На 122 километре трассы Уфа - Оренбург в лобовом столкновении сошлись две легковушки. По предварительной информации 32 летний житель Салавата, двигаясь в сторону Оренбурга, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой легковушкой, за рулем которой находился 40 летний уфимец. От мощнейшего удара одну машину вынесло в кювет, вторая сильно поврежденная осталась на проезжей части.

От полученных травм 32 летний мужчина скончался на месте аварии, водитель второго автомобиля госпитализирован с тяжелыми травмами в больницу.

Фото и видео:ВК/Баш ДТП