Видео и фото из Ростова: Маршрутный автобус с пассажирами попал в серьезную аварию

В интернете появилось виде с места аварии с маршрутным автобусом, в которой пострадали люди

Серьезная авария произошла накануне вечером, 2 мая, на пересечении улицы Московской и Газетного переулка в Ростове-на-Дону.

По предварительной версии виновником аварии стал водитель "Лады". Он не уступил право на проезд городскому автобусу, следовавшему по маршруту №65. В результате легковой автомобиль протаранл автобус. От сильного удара автобус и легковушку вынесло на тротуар.

В результате аварии пострадали три человека. Женщина и две девушки. У женщины диагностирован открытый перелом ноги. С какими травмами девушек госпитализировали в больницу неизвестно.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

Видео и фото: ВК, Ростов Главный - Новости Ростова-на-Дону