Видео, где попугай поет песню Рианы – взрывает интернет

Недавно в YouTube появился видеоролик, на котором чей-то неизвестный «Кеша» становится звездой певческого жанра.

Пользователи сразу же активизировались, и к видео полетели десятки комментариев и тысячи просмотров: «Лучше Рианы забацал попугайчик». И конечно же, как и обычно, нашлись те юзеры, которые не поверили в такие способности зелененькой пташки. Англоязычной птичке сразу же приписали женский голос, якобы раздающийся по ту сторону от камеры.

Но доброе большинство поддержало «Кешу» и даже поставило его в пример некоторым певцам нашей эстрады, мол, вот кого надо на голос брать: «какая баба поёт ??? Вы слышали когда-нибудь в жизни как говорят попугаи и как круто они пародируют?? Если нет, то посмотрите хоть на грудку птицы, как он набирает воздух перед каждым запевом и как она в такт двигается!», «то чувство, когда попугай поёт лучше чем ты», «Мне даже кажется он поет лучше чем некоторые типа певцы».

Видео: YouTube, FunnyTube