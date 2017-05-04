Задиристое видео из Хабаровска: футбольные фанаты устроили массовую драку

Болельщики "Луч-Энергии" из Владивостока подрались с фанатами "СКА-Хабаровск" на глазах у шокированных очевидцев.

Недавно в сети появилось видео массовой драки между футбольными болельщиками. Предположительно, инцидент произошел 29 апреля в Хабаровске после матча местного клуба со "Спартаком" из Нальчика. Шокированные очевидцы происшествия сообщили о массовой драке в правоохранительные органы.

Судя по записи, между фанатами двух футбольных клубов "Луч-Энергия" и "СКА-Хабаровск" завязался конфликт, который моментально превратился в "кулачный бой". Болельщиков команды из Владивостока было намного больше, поэтому они и одержали "победу".

Через несколько минут на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Однако дебоширам удалось скрыться. Также известно, что потерпевшие за помощью в медучреждение не обращались.

В настоящее время правоохранители выясняют детали происшествия. Что послужило причиной массовой драки, пока не установлено.

Что касается футбольных команд, то "СКА-Хабаровск" и "Луч-Энергия" встретятся на поле уже 6 мая в17:30.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Якутска: несколько парней устроили массовую драку.



Видео: youtube, ПримаМедиа ТВ