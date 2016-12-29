Видео: фонтан во Всеволожске спровоцировал пожар в бане

В ночь на субботу, 7 января 2017 года, на одной из улиц Всеволожска Ленобласти забил фонтан холодной воды. О происшествии в соцсетях рассказали свидетели происшествия. Они же поделились видеозаписью, сделанной на месте происшествия.

– Всеволожск, Социалистическая 90, открыт сезон фонтанов. Будьте осторожны, запасайте воду впрок, – прокомментировал один из пользователей сообщества spb_today.



Несколькими часами позднее выяснилось, что фонтан, бивший на несколько метров вверх на Социалистической улице, образовался при прорыве пожарного гидранта. Оказалось, что тем вечером во Всеволожске спасатели тушили сильный пожар: горела баня.

– Сигнал о пожаре поступил в 18:49 6 января 2017 года, горела баня площадью 48 квадратных метров по адресу Социалистическая,86 во Всеволожске. В 18:51 спасатели были на месте. При подключении к гидранту произошел прорыв. Тем не менее, в 00:48 ночи 7 января пожар был полностью ликвидирован, – уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Видео: spb_today