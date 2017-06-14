Видео единственного реального боя Брюса Ли набрало более 10 миллионов просмотров

Размещенное видео с боем Брюса Ли 50-летней давности за несколько дней побило все рекорды по просмотрам

На популярном видеохостинге YouTube на днях появилось уникальное видео, на котором записан реальный бой Брюса Ли со своим учеником. За пару дней этот видеоролик посмотрели более 10 миллионов раз по всему Миру.

Это видео было снято 50 лет назад. На кадрах ролика задокументирован бой легендарного Брюса Ли с одним из его учеников Тедом Вонгом в стиле смешанных боевых искусств в калифорнийской школе Джит Кун-До.

В подписи к размещенному видео говорится, что оба соперники по правилам тех лет обязательно должны были быть в защитных костюмах.

Под этим роликом более 7 тысяч комментариев, в которых большинство поклонников восхищаются Брюсом Ли и его мастерством. Но нашлись и скептики, которые считают видео бездоказательным, что на опубликованном видео действительно легендарный актер и боец.

Видео: YouTube/Beerdy - Bruce Lee Central