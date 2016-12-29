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Видео доказательства ада: засвидетельствовали убийство более 50 человек в последней перестрелке в Сирии

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Очевидцы сняли на видео первые секунды после взрыва на улице сирийского города Аазаз

Этот ужасающий инцидент прогремел вблизи со штабом группировки оппозиционеров "Ахрар аш-Шам" и городским рынком. По предварительным данным, погибли и получили ранения не менее 50 человек, в том числе и дети.
 
На данном фрагменте видео можно заметить, как испуганные и раненные жители Аазаза покидают место происшествия, стараясь укрыться в безопасном месте. Одному из раненых пришлось сбрасывать горящую одежду. На данный момент на месте взрывной трагедии работают военные и сотрудники сирийских экстренных служб.
 
Видео: Twitter
 
Теги: аазаз , взрыв в аазазе , война в сирии , сирия , террор
Категории: Мировые новости Новости Сирии Лента новостей Терроризм Происшествия

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