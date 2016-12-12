Лыжник запечатлел на видео свое падение с 45-метрового обрыва

В сети появилось видео падения лыжника с высоты в 150 футов. Мужчина чудом выжил.

На прошлой неделе в горах Уосатч, американский штат Юта, горнолыжник Дэвин Стрэттон не заметил обрыв и пролетел около 45 метров вниз. Американец снимал на камеру, как он катается на лыжах. И все шло неплохо, пока парень не сорвался в пропасть. На кадрах заметно, как Дэвин на полной скорости несется к откосу, на краю он пытается затормозить, но ничего не выходит. Затем лыжник летит вниз и приземляется на землю. После падения, как ни в чем не бывало, отряхивает камеру и говорит: "Спасибо". Вероятно, от трагической гибели парня спасло снаряжение, рюкзак и толстый слой снега.

В комментариях к видео Дэвин подписал, что все-таки боится высоты. Хотя у этого везунчика даже синяков не осталось. Парень отметил, что лыжи в снегу ему пришлось искать около 5 часов, к тому же спортсмен разбил часть оборудования и лишился шлема.

Видео: youtube, Zero One