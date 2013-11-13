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Видео: бушующий тайфун "Нок-Тен" обрушился на Филиппины, на рождество.

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Из-за опасного тайфуна эвакуировали больше 100 000 человек.

 25 декабря на острова Филиппин обрушился сильный тайфун "Нок-Тен". Скорость порыва ветра достигала 255 км/ч. Из зон риска эвакуировали более 100 000 человек. Десятки портов закрылись из-за двух метровых волн. Последствия ураган стали перевёрнутый автомобили, снесённые крыши домов и поваленные деревья. Власти сообщили о 10 жертвах. Тайфун "Нок-Тен" стал самым мощным за год тайфунов на Филиппинах. За последние 65 лет, на острова обрушилось семь мощнейших тайфунов.

Теги: новости филиппин , сильный ураган на филиппинах , тайфун на филиппинах
Категории: Лента новостей Происшествия

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