Видео: авария с пострадавшим на КАД собрала большую пробку

На КАД, недалеко от съезда на ЗСД произошла серьезная авария: тяжелые травмы получила девушка-водитель. ДТП собрало пробку.

Во вторник, 4 июля, серьезная авария произошла на кольцевой автодороге. Как сообщают очевидцы, столкновение машин произошло на внешнем кольце КАД недалеко от наезда на Западный скоростной диаметр.

Около автомобиля в окружении мужчин лежит девушка. Свидетели говорят, что она в тяжелом состоянии. Вскоре ее забрала скорая помощь.

- Довольно лихо пролетела мимо меня на скорости 120 может даже чуть больше, уверено маневрируя между рядами, скорее всего спешила, - рассказала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользовательница Ольга Николаева.

Из-за аварии на участке дороги движение стало очень плотным. Водителям сложно объезжать ДТП, поэтому выстроилась вереница из машин.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург