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Видео: "арестованную" в Петербурге утку могут доставить в суд

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Накануне на акции протеста на Марсовом поле задержали около четырехсот человек

На протестных акциях, прошедших по всей России накануне, были задержаны сотни человек, а в Петербурге этим дело не ограничилось. Полицейские "арестовали" на Марсовом поле огромную надувную резиновую утку. Именно утка стала символом протеста на акциях в России.

В Петербурге, по неофициальным данным, были задержаны около четырех сотен человек. Большинство из них провели ночь в отделениях полиции города, а утром-днем 13 июня 2017 года, предстанут перед судом за неповиновение требованиям сотрудников органов правопорядка. 

Протестующим пожелали "удачного митинга" и потребовали переместиться туда, где митинг был согласован – в Удельный парк. Тех же, кто отказывался подчиниться требованиям полицейских, "винтили" и рассовывали по автозакам. 

В Северной столице на Марсовом поле под арест попала и гигантская надувная утка, которую протестующие подкидывали в воздух, громко восклицая: «Позор!». На большинство задержанных граждан составлены протоколы.

В Москве за причинение общественных беспорядков задержаны около 150 человек, в Петербурге – примерно 300 митингующих, имеются таковые и в других городах. 

видео: youtube

Теги: акции протеста , день россии , задержания , марсово поле , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия

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