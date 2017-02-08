Видео: Во дворе ЖК "Аврора" сгорели четыре автомобиля

В ночь на четверг на улице Белышева был большой автомобильный пожар

В ночь на пятницу, 9 февраля 2017 года, на улице Белышева в Петербурге произошел очередной сильный автомобильный пожар. Там, как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, сгорели сразу четыре припаркованные во дворе автомашины. Случилось это вскоре после полуночи.

Как сообщается, пожар начался во дворе жилого комплекса "Аврора". Загорелся один из припаркованных там автомобилей, от него занялись и три других, стоявших рядом.

Вскоре после начала пожара на место происшествия прибыли пожарные расчеты. Очевидцы пожара, жильцы соседних домов, снова писали о том, что спасателям было не подобраться к месту пожара. Кроме того, сообщалось о том, что один из автомобилей могли поджечь.

По предварительным данным, люди на пожаре не пострадали. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео, фото: spb_today