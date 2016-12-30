Видео: В страшном пожаре на Ломоносова пострадала беременная женщина

Вечером 31 декабря пожар на Пяти углах тушили сто человек

В одном из многоквартирных домов на улице Ломоносова вечером пятницы, 31 декабря 2016 года, полыхал сильнейший пожар. Как прокомментировали в пресс-службе регионального управления МЧС, на тушение огня пришлось вызвать несколько пожарных расчетов и в общей сложности сто человек личного состава.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Кроме того, стали известны некоторые подробности. Так, в МЧС рассказали, что сообщение о пожаре на улице Ломоносова поступило в 19.23. На место выехали первые пожарные расчеты.

Как сообщается, тушить пожар на улице Ломоносова спасателям пришлось до одиннадцати часов вечера. Из квартиры, где началось возгорание, а также из соседних помещений пришлось эвакуировать в общей сложности восемь человек.

– Для ликвидации пожара привлекалось от РСЧС: 102 человека личного состава и 23 единицы техники, в том числе от МЧС: 78 человек личного состава и 15 единиц техники, – рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

По предварительным данным, пострадали на пожаре два человека, оба отравились угарным газом. Одним из пострадавших оказался житель горевшей квартиры, кроме того, в одном из соседних помещений дымом надышалась беременная женщина. Обоих госпитализировали в одну из городских больниц.

Сообщается, что в пятиэтажном жилом доме, на четвертом этаже горела квартира. Площадь пожара составила 50 кв. метров.

Видео: spb_today