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Видео: В страшной аварии с фурами на КАД погиб человек

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Массовая авария на Кольцевой в Выборгском районе парализовала дорожное движение

Ранним вечером воскресенья, 5 марта 2017 года, на Кольцевой автодороге в Петербурге, в Выборгском районе, произошла серьезнейшая авария. Как стало известно, произошла дорожная авария около пяти часов вечера на участке от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе – на внешнем кольце.

Очевидцы пишут, что столкнулись две фуры и два легковых автомобиля, машины разбиты и есть пострадавший. Фуры полностью перекрыли дорогу, и к месту аварии сложно пробиться. При этом застрявшие в пробке водители уже видели две кареты скорой. Очевидцы ДТП засняли также видеокадры на месте аварии, кроме того, сделали фотографии.

Сообщается, что в аварии погиб один человек, кроме того, были пострадавшие. Одну из вовлеченных в ДТП легковушек практически вмяло в фуру.

Видео, фото: spb_today            

   

Теги: авария , выборгский район , дтп , дтп на кад , дтп петербург , кад , петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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