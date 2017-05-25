Видео: В "странном" ДТП на Стачек пострадали три человека

"Фольксваген" последовательно столкнулся с двумя автомобилями

Подписчики сообщества spb_today рассказали о "странном" ночном ДТП, произошедшем на проспекте Стачек 24 мая 2017 года. Около половины двенадцатого часа ночи на углу с улицей Зенитчиков водитель "Фольксвагена" по неизвестным причинам не справился с управлением и последовательно протаранил два автомобиля – ВАЗ и "Мазду".

Пострадали три человека: 25-летний пассажир «Фольксвагена» госпитализирован в тяжёлом состоянии, 23-летний водитель «ВАЗа» и его пассажир (мужчина, возраст уточняется) – в состоянии средней степени тяжести.

– Судя по следам «Пассата», он ехал от Автово и на перекрестке встретился с «пятнашкой», которая в остановке, – прокомментировал один из свидетелей происшествия.

«У «Пассата» отвалилось колесо. Русское ведёрко уходило от столкновения и заехало на остановку пассажиров забрать, а «Пассат» продолжил движение без колеса торчиком на встречную «Мазду». Все живы. Как говорил пассажир, который изрядно сиз, или шок: «Пассат» это такси. Водитель пропал», – пишет другой комментатор.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Видео: spb_today