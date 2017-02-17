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Видео: В массовом ДТП с большегрузом и полицейским микроавтобусом пострадали люди

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На Московском проспекте фура врезалась в полицейский микроавтобус

Около половины шестого часа вечера пятницы, 17 февраля 2017 года, на пересечении Московского проспекта и Колпинского шоссе произошла массовая авария. Водитель грузового «Вольво» с полуприцепом врезался в стоящий микроавтобус «Фиат Дукато». Тот от удара проехал несколько метров вперёд, собрав стоящие перед ним четыре автомобиля: «Форд», «Ниссан», «Тойоту» и «Хёндэ».

Как сообщается, в "Фиате" были служители порядка. Пострадали в результате аварии четыре полицейских.   

Водители и пассажиры Nissan, Toyota, Ford, Hyundai не пострадали. Все 4 сотрудника МВД, которые находились в микроавтобусе, были госпитализированы.

 Видео: spb_today 

 

 

Теги: авария , дтп , дтп петербург
Категории: Новости СПб ДТП

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