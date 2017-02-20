Видео: В Петропавловске-Камчатском автобус 2 км тащил женщину по улице

Женщина, которую автобус волок по проезжей части, умерла от травм в реанимации

Очередное дикое происшествие в Петропавловске-Камчатском, а особенное – видеозапись, сделанная дорожным регистратором, потрясли Сеть. Как сообщается, несколько дней назад водитель пассажирского автобуса не заметил выходившую из автобуса пассажирку, 52-летнюю женщину, и закрыл двери.

Дверьми автобуса оказался намертво зажат край зимней одежды женщины. Судя по видео, она пыталась выйти из центральной двери корейского пассажирского автобуса "Дэу". Водитель не заметил ее и почти два километра – от автобусной остановки "Девятый километр" и почти до самой автостанции.

В опубликованном в Сети видеоролике, смонтированном из нескольких частей, говорится, что куски записи сделаны на нескольких участках трассы – на подъездах к остановкам "Девятый километр" и "Стройгородок".

Подробности происшествия уточняются. Известно, что на одной из автобусных остановок люди заметили израненную женщину и вызвали экипаж скорой помощи. Сообщается, что от полученных травм пострадавшая женщина умерла в реанимации.

Видео: youtube