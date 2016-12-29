Видео: В Петроградском районе столкнулись две маршрутки

В аварии с двумя маршрутными такси пострадала женщина

Вечером в воскресенье в Петроградском районе, на пересечении улицы профессора Попова и проспекта Медиков случилась автомобильная авария с участием двух маршрутных такси. Как сообщается, произошло ДТП около десяти вечера пятого февраля 2017 года.

– Удар случился в правой полосе у пересечения проезжих частей таким образом, что один из микроавтобусов оказался на полосе встречного движения, что наводит на мысль умышленных действий одного из водителей, возможно, намеренно спровоцировавшего столкновение по неизвестным нам причинам, – написал в сообществе spb_today один из очевидцев аварии.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, в результате ДТП пострадала женщина 1976 года рождения, она получила легкие травмы.

Видео: Youtube / usedcars

Фото: spb_today