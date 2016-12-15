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Видео: В Петербурге наградили победителя Кубка Конфедераций

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Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах

Вечером воскресенья, 2 июля 2017 года, в Петербурге прошла церемония награждения победителя Кубка Конфедераций. Сборная Германии получила заслуженный трофей. Матч за первое место закончился победой немецкой сборной со счетом 1:0. Единственный мяч за игру забил Ларс Штиндль в первом тайме. 

К началу церемонии закрытия Кубка конфедераций была заполнена людьми только треть всего стадиона. 

Желающие пройти на места выстроились в большую очередь около стадиона. Проводился тщательный досмотр. Болельщикам приходилось оставлять на пунктах досмотра принесенную с собой еду, любые металлические предметы, предметы гигиены, селфи-палки.

Видео: инстаграм

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Теги: германия чили , крестовский остров , кубок конфедераций , матч германия - чили , петербург , футбол
Категории: Кубок Конфедераций в Петербурге Футбол в России и Европе Новости СПб

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