Видео: В Петербурге наградили победителя Кубка Конфедераций

Церемония закрытия Кубка конфедераций началась при полупустых трибунах

Вечером воскресенья, 2 июля 2017 года, в Петербурге прошла церемония награждения победителя Кубка Конфедераций. Сборная Германии получила заслуженный трофей. Матч за первое место закончился победой немецкой сборной со счетом 1:0. Единственный мяч за игру забил Ларс Штиндль в первом тайме.

К началу церемонии закрытия Кубка конфедераций была заполнена людьми только треть всего стадиона.

Желающие пройти на места выстроились в большую очередь около стадиона. Проводился тщательный досмотр. Болельщикам приходилось оставлять на пунктах досмотра принесенную с собой еду, любые металлические предметы, предметы гигиены, селфи-палки.

Видео: инстаграм