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Видео: В Петербурге Mercedes протаранил припаркованные автомобили

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На Приморском проспекте "гонщик" не справился с управлением

На Приморском проспекте в Петербурге, невдалеке от входа в Парк культуры и отдыха на Елагином острове, ранним вечером 1 января 2017 года, водитель "Мерседеса" не справился с управлением и протаранил несколько автомобилей, припаркованных на обочине дороги.

Видео и фото с места происшествия опубликовали в сообществе spb_today.

Сообщается, что в инциденте пострадали как минимум семь автомобилей, которые стояли вдоль дороги. По счастью, никто из людей травм не получил: людей в автомобилях не было.

О причинах произошедшего ничего не сообщается. Неясно, что именно стало причиной массовой аварии.

Свидетели происшествия в соцсетях предполагают, что одним из факторов, спровоцировавших ДТП, могла стать погода – в первый день 2017 года в Петербурге подморозило, выпал снег.

Видео, фото: spb_today

Теги: авария , дтп , дтп петербург , мерседес , петербург
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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