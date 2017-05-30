Видео: В Киеве прорвало трубу, фонтан кипятка бил до седьмого этажа

Напор воды был так силен, что фонтан буквально разломал асфальт на куски

Не только жители Петербурга страдают от прорывов труб в период испытания теплосетей: 29 мая 2017 года в Голосеевском районе Киева среди бела дня, прорвав асфальт, из-под земли забил фонтан горячей воды. Камера видеонаблюдения, укрепленная на фасаде дома, засняла момент, когда это произошло.

Как рассказали очевидцы в соцсетях, фонтан горячей воды, смешанной с комьями земли и асфальтовой крошкой, бил на высоту седьмого этажа. Камни выбили стекла в окнах нескольких квартир, их жильцов пришлось эвакуировать.

«Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей выселяют, им нужна помощь. Труба 800 мм, коммунальщики проводили испытания давлением и произошла авария», – написал на своей странице на Facebook украинский журналист Александр Гусев.

Сообщается, что люди не пострадали, а вот припаркованным у дома автомобилям пришлось несладко.

Видео: youtube