Видео: В Баку Бузова спела с голым фанатом на одной сцене

Голый эксгибиционист исполнил с Бузовой хит "Я привыкаю"

В Сети появилось скандальное видео с Ольгой Бузовой и голым мужчиной, который выпрыгнул на сцену на фестивале "Жара", чтобы подарить Бузовой букет.

Как видно в ролике, мужчина в черных очках и ботинках (это все, что было на нем надето) вышел на сцену, когда начинающая певица Ольга Бузова исполняла хит "Привыкаю". Эксгибиционист опустился на одно колено и преподнес ей букет, которым до того прикрывал гениталии.

После этого мужчина спустился со сцены, и там его "приняла" охрана.

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Напомним, некоторое время назад во время финального концерта конкурса "Евровидение" во время номера Джамалы на сцену выбрался скандальный украинский пранкер Виталий Седюк и приспустил штаны, продемонстрировав миллионной аудитории голый зад.

Видео: youtube