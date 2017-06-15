Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса
Сегодня, 9:22
0
Moulin_
2791
Код вставки плеера

Видео: В Баку Бузова спела с голым фанатом на одной сцене

0
 
 

Голый эксгибиционист исполнил с Бузовой хит "Я привыкаю"

В Сети появилось скандальное видео с Ольгой Бузовой и голым мужчиной, который выпрыгнул на сцену на фестивале "Жара", чтобы подарить Бузовой букет.

Как видно в ролике, мужчина в черных очках и ботинках (это все, что было на нем надето) вышел на сцену, когда начинающая певица Ольга Бузова исполняла хит "Привыкаю". Эксгибиционист опустился на одно колено и преподнес ей букет, которым до того прикрывал гениталии. 

После этого мужчина спустился со сцены, и там его "приняла" охрана. 

Смотрите также: В Сети высмеяли "колхозный" эротический наряд Ольги Бузовой

Напомним, некоторое время назад во время финального концерта конкурса "Евровидение" во время номера Джамалы на сцену выбрался скандальный украинский пранкер Виталий Седюк и приспустил штаны, продемонстрировав миллионной аудитории голый зад. 

Видео: youtube

Теги: баку , бузова , бузова поет с голым мужиком , видео бузова , ольга бузова
Категории: Новости шоу-бизнеса

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5