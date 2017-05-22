Видео: Украинцы освистали президента Порошенко на митинге памяти жертв репрессий

Из толпы были слышны крики "Брехло!" и "Позор!"

В Сети появилась видеозапись инцидента, произошедшего накануне в мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" во время митинга памяти жертв сталинских репрессий. Там во время преступления украинского президента Петра Порошенко из толпы стали доноститься критические и просто бранные выкрики. Президент покинул трибуну под свист и гомон.

Ранее украинский лидер выступил в заповеднике с речью, во время которой заявил о том, что «каждой клеточкой чувствует людоедское сходство нацистского и сталинского режимов».

В ответ на это высказывание люди спросили поинтересовались у политика, почему «в самом бедном государстве Европы столь богатый президент». Порошенко решил не отвечать на вопросы граждан и покинул заповедник вместе с женой.

Видео: youtube