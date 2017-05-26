Видео: Трамп грубо толкнул премьера Черногории ради места в первом ряду

СМИ распространили видео, на которм американский президент грубо оттеснил премьера Черногории

Американский президент Дональд Трамп, чтобы занять место в первом ряде, грубо себя повел по отношению к премьеру Черногории.

Как сообщают СМИ, Трамп толкнул премьера. Этот инцидент попал в объективы телекамер и, впоследствии, оказался в сети.

Видеозапись демонстрирует, как глава Белого дома, оказавшись в задних рядах, быстро исправляет положение. Он резко отодвинул премьера Черногории и занял его место в первом ряду прямо перед телекамерами. После этого Трамп, как ни в чем не бывало, поправил пиджак.

видео: youtube