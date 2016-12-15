Видео: Теплоход врезался в мост на Фонтанке в Петербурге, пострадала невеста

Прогулочный теплоход со свадьбой на борту столкнулся с опорой моста Ломоносова через реку Фонтанку

В ночь на среду, 5 июля 2017 года, в Петербурге на воде произошло ЧП: прогулочный теплоход, на котором гуляла свадьба, столкнулся с опорой моста Ломоносова на Фонтанке.

По предварительным данным, на борту теплохода находилось около сорока человек гостей. Пострадали два человека – невеста и одна из гостий. На место происшествия пришлось вызывать бригаду скорой помощи, женщин госпитализировали.

По сообщениям очевидцев, молодая жена была беременна и ударилась животом. Ее экстренно госпитализировали, что проверить состояние ребенка. Второй пострадавшей 64 года.

Видео: spb_today