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Видео: Теплоход врезался в мост на Фонтанке в Петербурге, пострадала невеста

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Прогулочный теплоход со свадьбой на борту столкнулся с опорой моста Ломоносова через реку Фонтанку

В ночь на среду, 5 июля 2017 года, в Петербурге на воде произошло ЧП: прогулочный теплоход, на котором гуляла свадьба, столкнулся с опорой моста Ломоносова на Фонтанке. 

По предварительным данным, на борту теплохода находилось около сорока человек гостей. Пострадали два человека – невеста и одна из гостий. На место происшествия пришлось вызывать бригаду скорой помощи, женщин госпитализировали. 

По сообщениям очевидцев, молодая жена была беременна и ударилась животом. Ее экстренно госпитализировали, что проверить состояние ребенка. Второй пострадавшей 64 года. 

Видео: spb_today

 

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Теги: авария на воде , дтп , невеста , петербург , свадьба , теплоход , фонтанка
Категории: Происшествия Новости СПб

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