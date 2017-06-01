Видео: Смерч в Татарстане

Смерч прошел в Черемшанском районе Татарстана.

Сегодня, примерно в 16:00 в Черемшанском районе Татарстана прошло торнадо. Сообщает о повреждении крыш 8 частных домов, мечети и школы в селе Верхняя Чегодайка. Досталось и городу Нурлат. На месте работают спасатели, представители администрации района, работники ОАО "Коммунальные сети". Всего для ликвидации последствий пока привлекли 32 человека и 11 единиц техники. Стихия нанесла серьезный ущерб. О жертвах пока не сообщается.