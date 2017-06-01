Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 18:32
0
kalbas90
244
Код вставки плеера

Видео: Смерч в Татарстане

0
 
 

Смерч прошел в Черемшанском районе Татарстана.

 Сегодня, примерно в 16:00 в Черемшанском районе Татарстана прошло торнадо. Сообщает о повреждении крыш 8 частных домов, мечети и школы в селе Верхняя Чегодайка. Досталось и городу Нурлат. На месте работают спасатели, представители  администрации района, работники ОАО "Коммунальные сети". Всего для ликвидации последствий пока привлекли 32 человека и 11 единиц техники. Стихия нанесла серьезный ущерб. О жертвах пока не сообщается.

 
Теги: смерч в татарстане , торнадо , ураган
Категории: Лента новостей Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5