Видео: Шлеменко за 25 секунд нокаутировал в реванше американца Хэлси

В ночь на 2 июня в Петербурге прошел бой в рамках турнира M-1 Challenge 79

В ночь на 2 июня в Петербурге прошел бой между бойцами смешанного стиля россиянином Александром Шлеменко и американцем Брэндоном Хэлси; бой проходил в рамках турнира M-1 Challenge 79.

В Сети появилась видеозапись на редкость короткого поединка: противостояние продлилось менее тридцати секунд. Александр Шлеменко отправил противника в нокдаун ударом по корпусу, а потом принялся добивать. Спустя 25 секунд от начала боя было зафиксировано поражение американца.

Напомним, для бойца ММА Александра Шлеменко этот бой стал матчем-реваншем: прошлая встреча закончилась уверенной победой американца.

Видео: youtube