Видео: Села Сватай и Аргахтах затопило в Якутии

Сотрудники МЧС контролируют паводковую обстановку в Среднеколымском и Нижнеколымском районах.

В Среднеколымском улусе Якутии затопило населенный пункт Сватай и Аргахтах. В результате интенсивного таяния снега и обильных осадков в виде дождя, уровень воды в реке Алазея повысился. В населенных пунктах Сватай и Аргахтах организована работа спасателей Службы спасения Якутии. Люди обеспечены продуктами питания, петивой водой, медикаментами и средствами первой необходимости.