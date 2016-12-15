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Видео: Села Сватай и Аргахтах затопило в Якутии

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Сотрудники МЧС контролируют паводковую обстановку в Среднеколымском и Нижнеколымском районах.

В Среднеколымском улусе Якутии затопило населенный пункт Сватай и Аргахтах. В результате интенсивного таяния снега и обильных осадков в виде дождя, уровень воды в реке Алазея повысился. В населенных пунктах Сватай и Аргахтах организована работа спасателей Службы спасения Якутии. Люди обеспечены продуктами питания, петивой водой, медикаментами и средствами первой необходимости.

Теги: наводнение , происшествия , села , якутия
Категории: Лента новостей Происшествия

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