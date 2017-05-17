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Откровенное видео из Америки: олимпийская чемпионка Марони исполнила сексуальный танец

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Девушка, завоевавшая популярность в сети из-за мема "Я не впечатлена", удивила поклонников "горячим" видео, на котором продемонстрировала свои аппетитные формы.

В минувшие выходные интернет взорвало откровенное видео олимпийской чемпионки Маккайлы Марони. Девушка, снискавшая в сети славу благодаря мему "Я не впечатлена", продемонстрировала фанатам свои аппетитные формы. Гимнастка опубликовала на своей странице в инстаграме ролик, на котором она танцует в нижнем белье, прокомментировав его таким образом: "Другая мировая премьера". За несколько дней запись оценили почти 1,7 миллионов человек.

Поклонники в полном восторге. Они то и дело осыпают девушку комплиментами: "Горячая штучка!", "Ты выглядишь великолепно!", "Вот это тело!".

Кстати, однажды Марони даже удалось сфотографироваться с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось забавное видео: британская модель на радостях устроила голые танцы в саду.
 

Видео: инстаграм, mckaylamaroney

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Категории: Лента новостей Мировые новости

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