Президент России дал старт Кубку конфедераций по футболу, в рамках которого сегодня, 17 июня, пройдет матч между сборными России и Новой Зеландии.

Сегодня в Петербурге состоялось открытие Кубка конфедераций по футболу.

Президент России Владимир Путин выступил на "Санкт-Петербург Арене". Глава РФ прибыл на стадион с помощью вертолета.

Путин дал старт Кубку конфедераций по футболу, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Он выступил с приветственной речью и сказал, что зрителей ждет зрелищный футбол.

В настоящее время на стадионе проходит первый матч турнира — сборная России играет против сборной Новой Зеландии.

Кубок конфедераций считается своеобразной репетицией чемпионата мира по футболу. ЧМ 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Видео: instagram.com/kiseleva.ts