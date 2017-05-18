Видео: Порошенко восторженно отреагировал на отмену визового режима Украины с Е

Украинский президент показал на камеру большие пальцы после подписания соответствующего акта

Накануне, в среду, 17 мая 2017 года, в Страсбурге состоялось подписание акта о введении безвизового режима между Украиной и Евросоюзом. Запись этого события, которое большинство граждан Украины считает историческим, попала на видео и была показана рядом телеканалов.

На записи видно, что украинский президент Петр Порошенко был очень воодушевлен, постоянно показывал в камеру большие пальцы и улыбался. Слышны его возгласы "Wow" и "Yes!"

Президент Петр Порошенко объявил о «возвращении Украины к историческому месту».

Видео: youtube