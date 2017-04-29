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Видео: Порошенко похвастался новой украинской ракетой

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Соответствующее сообщение вместе с видеороликом испытаний появилось на его странице в Facebook.

 Порошенко поздравил конструкторское бюро "Луч" с удачным этапом испытаний.

"Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" - украинские", - подчеркнул он. Больше о ракете ничего не говорится.

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Категории: Мировые новости События на Украине

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