Видео: Порошенко похвастался новой украинской ракетой

Соответствующее сообщение вместе с видеороликом испытаний появилось на его странице в Facebook.

Порошенко поздравил конструкторское бюро "Луч" с удачным этапом испытаний.

"Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" - украинские", - подчеркнул он. Больше о ракете ничего не говорится.