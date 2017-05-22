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Видео: По Петербургу прошел парад ретромашин

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В Петербурге сегодня, 21 мая, в третий раз прошел масштабный парад ретро-транспорта. …Организаторами парада выступили ГУП "Пассажиравтотранс" и городской Комитет по транспорту

 21 мая в Петербурге в третий раз прошел парад ретротранспорта. Он был приурочен ко Дню рождения города, хотя и прошел на неделю раньше. Организаторами парада выступили ГУП "Пассажиравтотранс" и городской Комитет по транспорту.

К заявленным 125 раритетным авто в последний момент прибавились еще 25, и в итоге от Васильевского острова к Инженерной улице прошли 145 автобусов и легковых автомашин. Горожане и туристы смогли увидеть в центре города необычайно красочное действо. Красивые фотографии получались не только на Невском, но и там, где машины встали для всеобщего обозрения – Инженерной улице.

 

Помимо старинных отреставрированных машин, были представлены и современные автомобили. Например, это суперсовременный автобус-лайнер "Scania" (Швеция), а также современный электробус, произведенный "КАМАЗом" и уже прошедший тестирование на 9-м маршруте "Пассажиравтотранса".

Видео: инстаграм

Теги: автомобильный парад , автопробег , петербург , пробег ретроавтомобилей , центр петербурга
Категории: Новости СПб

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