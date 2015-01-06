Видео: Pixar показал связь между всеми своими мультфильмами

Во всех мультфильмах студии Pixar разбросаны "пасхалки" для зрителей

Pixar опубликовала трехминутное видео, в котором показана взаимосвязь между всеми мультфильмами, которые в разные годы выпускала студия.

Аниматоры щедро прячут так называемые "пасхальные яйца" (то есть предназначенные для зрителей намеки, аллюзии и отсылки) в практически каждом своем мультфильме.

Видеоролик был смонтирован из сцен мультфильмов Pixar, среди которых"Головоломка", "Хороший динозавр", "Корпорация монстров", "Храбрая сердцем", "Тачки", "Вверх!", "Суперсемейка", "Рататуй", "ВАЛЛ-И", "В поисках Немо", а также трилогия "История игрушек".

Так, в "Тачках" зритель может увидеть пикселизованный портрет семьи главной героини "Храброго сердца", игрушку в виде рыбы-клоуна Немо в "Корпорации монстров", медведя-антагониста из "Истории игрушек" в мультфильме "Вверх!" и так далее.

Видео: youtube / Disney