Видео: Петербуржцы отметили триумф СКА чемпионским парадом

Сотни петербуржцев приняли участие в чемпионском параде хоккейного клуба СКА, который завоевал Кубок Гагарина

Накануне в рамках празднования чемпионства СКА по центру Петербурга проехались и прошли сотни петербуржцев. По Невскому проспекту провезли завоеванные хоккейным клубом СКА трофеи – в том числе Кубок Гагарина. Всей команде вручили золотые медали и чемпионские перстни.

Парад завершился на Дворцовой площади, где состоялся праздничный концерт. На Дворцовой площади перед горожанами выступили такие исполнители, как Григорий Лепс, Елка и группа IOWA. Хедлайнером мероприятия стала группировка "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым – огромная площадь, заполненная людьми, единодушно подпевала бессмертному хиту "В Питере – пить".

В 22:45 в честь обладателей куба Гагарина и звания чемпионов России будет организован праздничный салют.

Видео: инстаграм