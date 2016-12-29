Видео: Ольга Бузова станцевала голой на крыше здания в Испании

В Instagram Ольги Бузовой появилось новое скандальное видео. На нем светская львица танцует на крыше здания в откровенном наряде.

Известная актриса и телеведущая Ольга Бузова после расставания со своим супругам все чаще позволяет себе странные выходки. Очередное эпатажное видео появилось в Instagram красавицы несколько часов назад. Девушка сняла горячий видеоролик, в котором она танцует в черной комбинации на крыше высотного здания в Испании. Танец Бузовой получился весьма эротичным: она то поднимала края своей "ночной рубашки", то демонстрировала аппетитный пирсинг в зоне пупка. Некоторые комментаторы посчитали, что плавность движений модели связана с тем, что она немного выпила перед съемкой видео. Но сама Ольга Бузова эту версию не подтвердила. Она просто подписала пост в Instagram романтичной фразой: "я чувствую тебя. я сохранила тебя".

Всего за 21 час видео посмотрели более 1.5 миллионов человек. В комментариях к записи нашлись и слова поддержки, и упреки в том, что красавица позволяет себе уж слишком развратные выходки.

Заметим, что в последнее время в Instagram Ольги Бузовой появились десятки "испанских постов". СМИ даже предположили, что красавица воссоединилась со своим бывшим мужем: ведь футболист Дмитрий Тарасов, по слухам, тоже находится в Испании на футбольных сборах.

Видео: Instagram, Ольга Бузова