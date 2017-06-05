Видео: Ночью на Витебском прохожие спасали от пожара иномарки

Ночью на Витебском проспекте горели пять дорогих иномарок‍

В ночь на понедельник, 5 июня 2017 года, на Витебском проспекте в Петербурге горели сразу несколько автомобилей. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила на пульт дежурного около часу ночи.

Как сообщается, на Витебском проспекте у дома №47 горели сразу пять иномарок – "Фольксваген", "Лексус", "Мерседес", "Ауди" и "БМВ". На тушение огня у спасателей ушло больше часа времени – погасить пламя удалось только около 2.20 ночи.

Подписчики сообщества spb_today рассказали, что прохожие, которые увидели пожар и вызвали МЧС, до приезда спасателей пытались спасти горевшие иномарки – в частности, оттолкали "Ауди" подальше от источника пламени.

Видео: spb_today