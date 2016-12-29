Видео: На трассе Вологда – Череповец горел школьный автобус

Водитель вовремя заметил неисправность, пострадавших не было

На трассе Вологда – Новая Ладога накануне днем горел один из автобусов колонны, которая везла школьников на олимпиаду в Череповец. Кадры сильного автомобильного пожара опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия.

Как сообщается, инцидент произошел на 30-м километре трассы Вологда – Новая Ладога. В загоревшемся автобусе было 24 человека, из них 21 школьник.

Водитель вовремя заметил неладное, припарковал автобус на обочине и сообщил, что нужно эвакуироваться. После этого вышедшие из автобуса школьники и сопровождающие наблюдали, как догорает их автобус.

Уточняется, что машина выгорела дотла. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Видео: youtube