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Вчера, 23:47
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Видео: На трассе Вологда – Череповец горел школьный автобус

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Водитель вовремя заметил неисправность, пострадавших не было

На трассе Вологда – Новая Ладога накануне днем горел один из автобусов колонны, которая везла школьников на олимпиаду в Череповец. Кадры сильного автомобильного пожара опубликовали в соцсетях очевидцы происшествия.  

Как сообщается, инцидент произошел на 30-м километре трассы Вологда – Новая Ладога. В загоревшемся автобусе было 24 человека, из них 21 школьник.

Водитель вовремя заметил неладное, припарковал автобус на обочине и сообщил, что нужно эвакуироваться. После этого вышедшие из автобуса школьники и сопровождающие наблюдали, как догорает их автобус.

Уточняется, что машина выгорела дотла. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

Видео: youtube

Теги: автомобильный пожар , вологда , горел школьный автобус , пожар , череповец , школьный автобус
Категории: Новости России Происшествия ДТП

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