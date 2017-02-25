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Видео: На финской границе скопилась огромная пробка из российских авто

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Петербуржцы, возвращавшиеся с "длинных выходных" в Финляндии, провели в пробке много часов

Накануне вечером российские автомобилисты, которые возвращались из Финляндии после двух праздничных выходных, столкнулись с "мертвой" многокилометровой пробкой на российско-финской границе в районе "Нуйямаа-Брусничное". По словам водителей, которые ехали этой дорогой, пересечение границы занимало в среднем три-четыре часа.

Сообщалось также, что за несколько дней – с понедельника, 20 февраля, по пятницу, 23 февраля 2017 года, финские пограничники задержали сразу нескольких российских граждан с признаками алкогольного и/или наркотического опьянения; все они пытались пересечь российско-финскую границу.

Россиянин "под кайфом" попался на границе в День защитника Отечества. Погранохрана заподозрила, что водитель перед поездкой употреблял наркотики. Догадки пограничников подтвердил тест. Теперь его ждет суд.

Видео: spb_today  

 

           

Теги: петербург , пробка на финской границе , российско-финская граница , финская граница , хельсинки
Категории: Новости СПб ДТП

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