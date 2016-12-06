Видео: На Садовой автохам избил пожилого мужчину после аварии

Очевидцы сняли на видео драку между двумя водителями на Садовой улице. Очевидно, стычка произошла после мелкой аварии.

В среду, 21 июня, на дорогах Северной столицы произошла очередная драка из-за мелкой аварии. Два мужчины не поделили дорогу на Садовой улице. Видимо, водители столкнулись или кто-то из них подрезал другого.

На видео попал только кусок их конфликта. Мужчина в годах ругался с водителем второй машины. Затем он обошел автомобиль и ударил по зеркалу заднего вида со стороны пассажира. Это не понравилось владельцу авто. Он пнул оппонента ниже спины. Пожилой мужчина упал на дорогу.

Тут к дерущимся прибежал свидетель. Он попытался развести мужчин, но те снова сцепились, да так яростно, что третьему пришлось отойти. Более молодой водитель явно имел преимущества: он снова уронил своего пожилого оппонента на дорогу. Тот влетел в машину.

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Видео: Youtube / Мегаполис