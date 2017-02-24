Видео: На Московском шоссе полыхает сильнейший пожар

Сообщается, что чудом удалось избежать взрыва

Днем 24 февраля 2017 года на Московском шоссе полыхал сильнейший пожар в районе складов в Ленсоветовском. Как сообщили свидетели происшествия, пользователи сообщества spb_today, густой черный дым разносится на много километров.

Те же подписчики сообщества опубликовали многочисленные фотографии и видео, сделанные на месте происшествия. Со своей стороны в пресс-службе регионального управления МЧС прокомментировали, что информация о возгорании поступила на пульт дежурного в половине первого часа дня 24 февраля. Через десять минут на место прибыли пожарные.

Отдельно отмечается, что из полыхающего ангара с запчастями спасатели успели вынести четыре пропановых и пять ацетиленовых баллонов. Тем самым спасатели предотвратили возможный взрыв, из-за которого последствия пожара могли быть куда более серьезными.

Видео, фото: spb_today