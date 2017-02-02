Видео: На КАД столкнулись 16 машин, на Киевском шоссе – больше 10

За вечер четверга в Петербурге произошло рекордное количество аварий

Около половины шестого часа вечера четверга, 2 февраля 2017 года, на двух участках дорог в Петербурге произошли две массовые аварии.авария была на внешнем кольце КАД в районе Мурино.

«На КАД ДТП из 16 машин. Дорога скользкая, дистанцию не соблюдают. Было в 17:30, – прокомментировал один из подписчиков сообщества spb_today. – Навстречу в том же месте тоже пробка была. Писали, что там фура перегородила несколько полос».

Спустя примерно полтора часа на Киевском шоссе тоже случилась авария, в которую оказались вовлечены больше десяти автомобилей: по словам очевидцев, два большегруза и девять легковых машин.

Информация о происшествии, обстоятельствах аварии и количестве пострадавших уточняется.

Видео: spb_today