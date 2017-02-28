Видео НЛО из Англии: очевидцы сняли необычный летающий объект

В Ноттингеме британцы увидели корабль инопланетян и запечатлели их судно на видео. Странный объект некоторое время парил в воздухе, а потом за долю секунды испарился.

В минувший вторник, 21 февраля, в сети появилось необычное видео. В Англии очевидцы заметили в воздухе странный летающий объект, похожий на гигантский граб. По их словам, он завис в воздухе на некоторое время. Вооружившись камерами, британцы успели заснять судно инопланетян.

На кадрах можно заметить, как нечто, напоминающее тарелку, парит над домом, а затем начинает плавное движение. Все это действо происходит около минуты. После – яркая вспышка, и объект пропадает. Местные жители до сих пор не могут понять, что это было: НЛО или чья-то шутка.

Ранее мы сообщали, что НЛО над Сызранью светилось и меняло очертания. Местный житель увидел в окно странный летающий объект. Он долгое время не мог понять, что это, и решил запечатлеть все на камеру.

Видео: youtube, Alien Species