Видео: Катя Гордон рассказала о родах в прямом эфире

В Instagram Кати Гордон появилось видео, в котором женщина буквально рожает в прямом эфире.

Российские звезды шоу-бизнеса все чаще делятся со своими поклонниками уж слишком интимной информацией в социальных сетях. Так, певица и музыкант Катя Гордон выложила в Instagram видео подготовки к родам. Она призналась фанатам, что у нее уже отошли воды и понемногу начинаются схватки. При этом, в момент съемки сама очаровательная блондинка находилась за рулем собственного автомобиля. Трансляцию Катя Гордон назвала "родами в прямом эфире". К чести молодой матери, сам процесс родов она все-таки не стала выкладывать в социальные сети. Но даже это видео вызвало много споров: кто-то поддержал Гордон в непростой момент, а многие осудили за излишнюю откровенности.

Поделюсь с вами интимной подробностью. У меня только что отошли воды прямо в центре Москвы. И я уже рожаю. Я еду в роддом: к сожалению, в тот, который я планировала ехать, не смогла, поэтому еду в ближайший. Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки. Оооо, я вас люблю!, - написала девушка.

Заметим, что магия "зажатых кулачков" помогла красавице. Уже через несколько часов у нее на свет появился мальчик весом в 3.5 килограмм. После родов и мать, и ребенок чувствуют себя хорошо. Что касается самого нашумевшего ролика, то он за сутки собрал около 28 тысяч просмотров и сотни лайков.

Видео: Instagram, Катя Гордон