Видео: Емельяненко нокаутировали на второй минуте боя с Митрионом

Российский боец неудачно провел свой третий поединок после возобновления спортивной карьеры.

Александр Емельяненко проиграл бой с американцем Мэттом Митрионом. Матч бойцов смешанных единоборств проходит в Нью-Йорке в рамках спортивного события Bellator 180.

Емельяненко удалось продержаться чуть больше минуты. Уже на второй минуте российский боец был нокаутирован. Матч завершился техническим нокаутом.

Бой с Митрионом стал первым для Емельяненко в Bellator и третьим после возвращения в спорт. Изначально поединок должен был состояться в феврале 2017 года, однако американскому бойцу требовалось перенести операцию из-за камней в почках.

Емельяненко потерпел всего лишь пятое поражение в своей карьере. На счету легендарного бойца 36 побед, а еще один матч с его участием был признан несостоявшимся.

Видео: twitter.com/TheSportsDegens