Видео: Джастин Бибер украсил зубы бриллиантами и сапфирами

В Instagram появилось необычное видео со звездой поп-музыки Джастином Бибером.

Джастин Бибер в очередной раз шокировал своих поклонников и журналистов из мира шоу-бизнеса. Певец и актер засветился в Instagram с необычной улыбкой. Зубы Джастина Бибера были украшены десятками бриллиантов и сапфиров. Как оказалось позже, артист вставил себе в рот специальные накладки, которые производит одна из американских ювелирных фирм. Судя по всему, пост размещался на рекламных условиях.

Поклонники Джастина Бибера раскритиковали поступок своего кумира. Мало кто оценил новые зубы звезды: гламурные аксессуары не очень-то пошли к лицу загорелого Бибера.

По последним данным, зубы "как у Бибера" стоят 15 тысяч долларов. Особую ценность в них составляют "розовые сапфиры", которые нечасто встречаются даже на классических ювелирных украшениях.