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Видео: Бородина жестко высказалась о "ненормальной" Диане Шурыгиной

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Телеведущая и модель Ксения Бородина в Periscope назвала ненормальной Диану Шурыгину.

Кажется, у Дианы Шурыгиной появился еще один очень известный хейтер. Накануне изнасилованную девушку жестко раскритиковала телеведущая Ксения Бородина. Она прошлась по персоне Шурыгиной в ходе общения онлайн со своими подписчиками в Periscope. Так, брюнетка обвинила девушку из провинции в том, что та пиарится на своем несчастии. Бородина привела в качестве примера дешевого пиара встречи Дианы Шурыгиной с блогерами, прямые трансляции на интимные темы в Periscope и постоянные участия в телеэфирах на центральных каналах.

Кроме того, в конце своего ответа на этот счет, Бородина заявила, что не верит в изнасилование Дианы Шурыгиной. По версии самой телеведущей, у пьяной девушки был интим по обоюдному согласию, из которого она решила извлечь для себя разностороннюю выгоду.

Далеко не все поклонники Ксении Бородиной согласились со мнением красавицы. Нашлись и те, кто предположил, что Бородина не до конца в курсе истории, а многие обвинили ведущую в зависти к более молодой и популярной девочке.

 

 

Видео: Periscope, Ксения Бородина

Теги: бородина о шурыгиной , диана шурыгина , ксения бородина
Категории: Новости России

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