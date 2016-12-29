Видео: Благотворительный секонд-хенд на Чкаловской заливает кипятком

Из трещин в стене дома сочилась горячая вода. Сотрудники магазина пытаются оценить ущерб

Около восьми часов вечера 5 января сотрудники благотворительного секонд-хенда "Спасибо!" обнаружили, что помещение магазина заливает кипятком из прорванной трубы. По предварительным данным, в квартире, расположенной над магазином, могло прорвать трубу. Оттуда вода и полила в помещения магазина, а также на улицу – сквозь трещины в фасаде.

Как пишет Delovoe.tv, изумленные сотрудники, которые вызвали аварийную бригаду, в течение часа с лишним наблюдали, как льется вода, как в клубах пара погибает одежда и сувенирная продукция.

Кроме того, сотрудники "Спасибо!" рассказали, что в ожидании бригады спасали магазин своими силами: ведрами вычерпывали воду, переносили товар на сухое место.

Сообщается, что коммунальщики приехали на место аварии спустя час с лишним после вызова. Также удалось найти и хозяйку комнаты, в которой прорвало трубу.

– Приехали коммунальщики, заткнули течь и уехали, – рассказали сотрудники благотворительного секонд-хенда. – Сейчас вода больше не течет, но на полу ее ещё предостаточно, а с потолка продолжают падать куски штукатурки. На первый взгляд одежду удалось спасти. Ее в самом начале перенесли в сухое место, потери пока не подсчитывали.