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Видео: Алексей Панин посоветовал россиянам заняться мастурбацией

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«Что же вы такие злые»: Панин обратился к осуждающим его россиянам‍.

Алексей Панин записал видеообращение к своем критикам и хейтером. В нем известный актер упрекнул соотечественников в озлобленности и неадекватности. Алексей Панин предложил россиянам заняться мастурбацией, чтобы хоть как-то подобреть. Кроме того, звездный скандалист удивился чрезмерному интересу к граждан к личной жизни артистов. Свое видеообращение он озаглавил просто: "Что же вы такие злые?".

 

Судя по всему, ролик был снят на одной из московских улиц. За спиной Алексея Панина угадываются очертания многоэтажных домов. Качество видео не самое высокое, скорее всего, актер записал его на обычный смартфон.

 

Видео: Ржачное видео, VK.com

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Категории: Кино Новости шоу-бизнеса России

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