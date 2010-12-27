Вице-губернаторам Петербурга разрешили возглавлять комитеты Смольного

Законодательное собрание одобрило внесение в реестр государственных должностей вице-губернатора, который будет совмещать это место с руководством исполнительного органа госвласти Северной столицы.

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за появление новой должности в едином реестре, которая называется "вице-губернатор Санкт-Петербурга - руководитель исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга". То есть люди, находящиеся на должности вице-губернатора, сможет возглавлять комитеты Смольного.

Также парламентарии одобрили появление десятого вице-губернатора. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что депутаты поддержали решение губернатора города Георгия Полтавченко. Спикер собрания подчеркнул, что нововведение было принято не под конкретное лицо, а для совершенствования системы управления.

Сейчас в Северной столице есть девять вице-губернаторов. Кандидатуры назначает глава города. А одобряет Законодательное собрание.

Ранее Piter.tv сообщал, что парламентарии Петербурга утвердил половину состава Горизбиркома.